"For mig virker det lidt, som om de konservative har glemt de gode borgerlige dyder om borgerligt samarbejde," skriver Sven Lynge fra Venstre. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Tid til borgerligt samarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Tid til borgerligt samarbejde

Hillerød - 25. oktober 2021 kl. 15:36 Af Sven Lynge, KV-kandidat for Venstre, Tvedåsvej 3, 3320 Skævinge Kontakt redaktionen

Kommunalvalget 2021 nærmer sig med hastige skridt, og der er fuld fart på valgkampen. Endnu en gang skal Hillerød-vælgere tage stilling til hvem, som skal have det overordnede politiske ansvar de næste fire år.

De seneste valgperioder har der været en del konflikter mellem de to borgerlige partier, Venstre og Konservative. Årsagen behøver vi ikke at rippe op i, det er fortid, og nye vinde skulle gerne til at blæse.

Det var uomtvisteligt til stor skuffelse for egne vælgere, som havde sat et konservativt kryds i 2013 i håb om at få en borgerligt ledet kommune, at partiet gik sammen med rød blok. Straffen kom ved sidste valg: Kun et mandat og i realiteten en plads i "skammekrogen".

Så vidt vælgernes dom. Konservative har siden haft travlt med at kritisere alt og alle, uden selv rigtigt at formulere hvad de selv vil arbejde for. I forsyningssagen virker det som om, det konservative byrådsmedlem helt har fortrængt, at hovedparten af de indgåede aftaler ligger tilbage i forrige valgperiode. Da var der en konservativ borgmester og en socialdemokratisk formand. For mig virker det lidt, som om de konservative har glemt de gode borgerlige dyder om borgerligt samarbejde. Jeg håber, at jeg tager fejl.

Er det ikke på tide at få visket tavlen ren og igen finde de fælles værdier frem? Jeg tror ikke, jeg er alene om at tænke dette....

Og fælles værdier er der masser af. Det frie valg for ældre, skatten skal holdes i ro, osv. Med et borgerligt flertal efter valget, såfremt de konservative bliver tungen på vægtskålen, tør man så igen gå sammen med rød blok og endnu en gang skuffe sin vælgere massivt? Med risiko for så at få en ny efterfølgende kæmpelussing ved næste valg.

Lad os nu få et borgerligt fodslag i Hillerød.