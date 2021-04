Lene Hvirgelholm sammenligner støjen fra byggerierne i Hillerød med tortur. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Tak til politikerne for at afvise mere støj fra byggerier om lørdagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Tak til politikerne for at afvise mere støj fra byggerier om lørdagen

Hillerød - 19. april 2021 kl. 14:04 Af Lene Hvirgelholm, Mellemvangen 12, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Endelig tænker politikerne på borgerne i et støjplaget Hillerød.

Tak for at I ikke gav bygherrerne lov til også at støje lørdag og søndag.

I de sidste år er det nogle dage et støjhelvede at benytte sin have i Hillerød (som vi betaler dyrt for at have adgang til).

Der piloteres mange steder i Hillerød, og lyden breder sig ud over hele byen, fordi det er mosegrund.

Det er at sammenligne med tortur.

Når man tror, at nu er det slut, begynder det bare et andet sted.

Tak for at bygherrerne IKKE får lov til at bestemme ALT i byen.