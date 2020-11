DEBAT: Tak til medarbejderne

Vi er et ældre ægtepar på 83 år, der ønsker at takke for en utrolig professionel, venlig pleje inden for den sidste måned. Sidst i september faldt min hustru og flækkede sit bækkenparti to steder og blev efterfølgende lndlagt på Hillerød Sygehus i to dage - blev derefter overført til Hillerød Kommunes Sundheds-/revalideringscenter på Milnersvej, hvor hun var indlagt i tre uger.