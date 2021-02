Lærerne på Marie Mørks Skole klarer udfordringerne med corona-undervisning til topkarakter, skriver Thomas Schiermacher. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Tak til lærerne på Marie Mørks Skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Tak til lærerne på Marie Mørks Skole

Hillerød - 03. februar 2021 kl. 15:41 Af Thomas Schiermacher, Favrholmvænget 41, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

"Det er kedeligt. Lærerne er irriterende. Matematikken er svær."

Dagen er for lang foran skærmen, og dagligt hører jeg på klager over online-skole her på matriklen fra både en i 9. klasse og en i 4. klasse.

Og jeg har faktisk ondt af dem. Og jeg er også tilbøjelig til at give dem ret, når de ikke hører det. Vilkårene er rædsomme. Ingen klassekammerater. Ingen leg og sjov. Bare skærm og skole. Når de klager, siger jeg, at de skal bide tænderne sammen og holde ud lidt endnu. Det siger jeg også til mig selv.

Men når det er sagt, så glædes jeg hver dag over, at de rent faktisk får god undervisning. De har skema hele dagen. De får afleveringer, test og bliver hørt i det stof, de skal igennem. Alt bliver klaret på digitale platforme. Indimellem kokser det for lærere og elever. Vilkårene er langt fra optimale, og jeg kan også lytte mig til, at ikke alle lærere har omfavnet teknologiens muligheder.

Jeg ved ikke, hvordan man gør det på andre skoler, end den mine egne børn går på. Men der klarer de til gengæld udfordringerne med corona-undervisning til topkarakter.

Derfor synes jeg, at lærerne på Marie Mørks Skole skal have stor ros for den indsats, de gør. Tak for det gode arbejde.

relaterede artikler

Skoleledere glæder sig til gensyn med elever 02. februar 2021 kl. 14:22