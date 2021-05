DEBAT: Tak til købmanden i Alsønderup

Tak for jeres kæmpe indsats i købmanden i Alsønderup, skriver Birgit Brogaard til Inga og Mario Cheheibar. Foto: Thomas Kellermann

Hillerød - 20. maj 2021 kl. 16:19 Af Birgit Brogaard, Bøgebakkevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Tusind tak til Inga og Mario Cheheibar for jeres fantastiske indsats med at holde købmanden i Alsønderup i gang i snart mange år. Tak for jeres kæmpeindsats!

For mange år siden kom Mario med første bus om morgenen og passede butikken hele dagen og så hjem med bussen til familien, der dengang boede i København. Senere kom familien til Alsønderup og boede, og så blev det nemmere at klare butikken med de lange åbningstider. Både Inga og Mario tog deres timer i butikken fra kl. 7 morgen til kl. 20 aften. Vi kunder holdt meget af at handle der - gode varer, også lokale, og altid en god stemning og fin betjening. Lige til 13 eller UG med kryds og slange.

En overgang havde de solgt butikken for at starte noget andet, men kun Inga og Mario kunne klare den butik. Så de, der prøvede at klare butikken, kom til Mario og Inga, der heldigvis for os tog butikken igen.

Vi kunder siger jer tusind tak for den kæmpeindsats, I har gjort!

Fordi I, Inga og Mario, har været der og kørt butikken, har der været et uformelt mødested midt i Alsønderup lige over for gadekæret. Altid god stemning. Altid tid til en god bemærkning og en lille snak. Plads til de børn og voksne, der lige skulle have en is eller andet slik. Og måske en øl. Og en Lottokupon.

I to er just så rummelige og flittige, at I kunne køre butikken. Tusind tak, også til jeres børn. De har også taget en tørn.

Nu er det slut. I er helt sikkert på vej videre. I er de, der altid har projekter.

Vi ønsker jer god vind.

I er der altid og ser muligheder. Vi har stor tillid til, at I kommer videre - eller måske allerede er videre.

Vi kunder kommer i den grad til at savne Købmanden i Alsønderup!