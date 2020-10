Torsten Berg glæder sig over, at der indføres beboer-parkeringslicenser i Bakkegade - og foreslår skråparkering. Arkivfoto: Mdt

DEBAT: Tak til byrådet - og et godt forslag mere

Tusind tak til Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, som på byrådets vegne har besluttet at indføre parkeringslicens i Bakkegade som et forsøg.

Det skal nok blive en succes, og vi er mange naboer og genboer, der glæder os over beslutningen. Og glæder os til, at den gennemføres.

Prøv så også at indføre skråparkering her og gerne også på de tilstødende veje. Det vil give betydelig flere pladser. Til glæde for os lokale og for vores gæster samt for kunder og medarbejdere i butikkerne i centrum. Det bliver garanteret også en succes!