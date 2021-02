Venstre takker for at andre partier og Ældre Sagen går ind i kampen for et friplejehjem i Hillerød, skriver Annette Rieva.

DEBAT: Tak for opbakningen til friplejehjem

I Venstre har vi længe arbejdet for et friplejehjem i Hillerød, og vi vil gerne takke for, at andre partier og Ældre Sagen nu også går aktivt ind i kampen.

Et friplejehjem er en gevinst for kommunen, og i Venstre ser vi positivt på et samarbejde. I Favrholm skal der etableres et plejehjem sammen med OK-fonden, der driver flere friplejehjem. Selvom det ikke er et friplejehjem, arbejder vi i Venstre for, at det nye plejehjem får så mange friplejelignende vilkår som muligt. Dette vil komme til udtryk både i forhold til organisering, daglig drift og tilkøb for borgerne.