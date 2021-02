Thomas Brücker (S) takker kommunens ansatte for deres indsats under coronakrisen. Pressefoto Foto: John Carlsson

DEBAT: Tak for jeres kæmpe indsats

Hillerød - 02. februar 2021 kl. 16:09 Af Thomas Brücker, gruppeformand for Socialdemokratiet, Hillerød byråd Kontakt redaktionen

Sommetider sker der ting, som vi ikke kunne forudse, eller som vi ikke selv er herre over. I foråret 2020 kom Corona og ændrede på vores alles hverdag, og meget blev vendt på hovedet fra den ene dag til den anden.

Det ændrede dog ikke på, at vi stadig havde en forventning om, at vores mindste børn kunne blive passet, at vores børn og unge stadig kunne modtage undervisning, og at vores ældre stadig kunne føle sig trygge på deres plejehjem. Vi havde en forventning om, at kommunen kørte videre på de nye præmisser.

Hele forudsætningen for, at vi i Hillerød Kommune er lykkedes så godt, som vi er, skyldes ene og alene alle Jer helt fantastiske medarbejdere, vi har ansat. Vi har oplevet en vilje og en kreativitet, som har gjort det muligt, at hverdagen ikke er gået helt i stå, og at vi stadig kan sikre hjælp til dem, der har brug for det.

F.eks. har jeres kreativitet gjort, at vi i længere perioder under sikre forhold har kunnet låne bøger på vores biblioteker, og at dem, der ikke kan hjælpes online, stadig kan komme på rådhuset. Der er opretholdt pasning af vores børn under særdeles vanskelige forhold, og som forældre ved jeg, at skolerne også har skulle forandre sin hverdag flere gange, og at de gør alt, hvad de kan for eleverne. Skønt vores børn er sendt hjem fra skole, så opretholdes der hjemmeundervisning, og selvom dette også stiller store krav til både børn og lærere, så lykkedes det trods alt.

Jeg er taknemmelig for, at I stadig holder ud. Jeg vil gerne sige alle jer, der kæmper for at passe på de mest sårbare, for at passe børn, undervise elever og på mange andre måder være med til at holde samfundets hjul i gang en kæmpe stor tak.

