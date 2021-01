Allan Dekker takker den mand, der greb ham, da han faldt foran p-automaten i Østergade. Arkivfoto

DEBAT: Tak for hjælpen!

Hillerød - 11. januar 2021 kl. 16:03 Af Allan Dekker, Bombakken 84, 3320 Skævinge Kontakt redaktionen

Lørdag den 9. januar parkerede min kone og jeg i Hillerød kommunes parkeringshus på Østergade ca. kl. 12.15.

Som næsten sædvanligt var parkeringsstanderen inde på stueetagen ude af drift, så for at registrere korrekt, krydsede jeg Østergade, for at anvende udendørs-automaten bag politistationen (P-automat 0004).

Parkeringspladsen var renset for sne, men foran automaten lå stadig en mindre snedrive, der desværre viste sig at være frosset til is. Da jeg har indtastet bilens data, glider mine sko på den glatte drive, hvorpå jeg træder et skridt tilbage, rammer den anden del af den glatte drive og falder bagover.

Havde det ikke været for en snarrådig borger bag mig i køen, kunne det være gået rigtig galt. Han greb mig i faldet og hjalp mig op igen, så jeg heldigvis kun fik nogle knubs og skrammer.

Tak til dig, hvis navn jeg desværre ikke fik, for din hjælp; du gjorde en fremragende indsats!

Og til Hillerød Kommune: Det er helt OK at stille parkeringspladser til rådighed mod betaling. Men sørg for at alle betalings automater virker, og at der også er ryddet foran automaterne, så man ikke skal risikere liv og lemmer, for at betale for pladsen!

Men venlig hilsen og tak til min medborger fra

Allan Dekker, Skævinge