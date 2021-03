Lise Vagn Johansson mener, at Hillerød er ved at blive ødelagt af de mange byggerier. Arkivfoto

DEBAT: - Tag jer nu sammen

Det, jeg mener, er, at Hillerød by blive frarøvet alle sine dejlige gamle huse. Hvem er det, der er så pengegriske, at der skal bygges så mange nye boliger? Jeg ved det jo godt, men jeg er et pænt menneske, så jeg nævner ingen navne, men det er jo jer i byrådet, der accepterer, at det sker. Som min dejlige datter, der er udviklingshæmmet, ville sige: "Tag jeg nu sammen".