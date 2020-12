Det er fuldstændig urimeligt, at der ikke er blevet gjort mere for de bløde trafikanter på Milnersvej, skriver Anne Wiberg i dette debatindlæg. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: Tæt trafik: - Det er fuldstændig urimeligt

Fredag eftermiddag gik jeg til Hillerød over golfbanen og gennem Holmene, men så kom jeg til Milnersvej. Her stod i forvejen en mor med sin dreng. Bilerne kom i en lind strøm fra begge sider, flest ind mod byen. Klokken har været omkring 16.

"Jeg ventede et kvarter den anden vej, og nu har vi stået her i 10 minutter," sagde hun.

En flink buschauffør holdt for os, men trafikken den anden vej var for tæt, til at vi turde passere. Først da et par biler skulle dreje ad Godthåbsvej turde vi krydse Milnersvej i læ af dem.