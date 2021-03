DEBAT: Svar: Forsyningen afventer Skattestyrelsen

"Medarbejderne i Hillerød Forsyning spilder hverken deres tid eller borgernes penge på at forholde sig til regnestykket i detaljer, før Skattestyrelsen er kommet med sin udmelding," skriver Klaus Markussen som svar på læserbrev fra Konservatives Nikolaj Frederiksen.

Hillerød - 06. marts 2021 kl. 15:19 Af Klaus Markussen, formand for bestyrelsen, Hillerød Forsyning Kontakt redaktionen

(Svar på læserbrev fra Nikolaj Frederiksen (K)):

"Kære Nikolaj.

Jeg har allerede skrevet til dig (og resten af byrådet) den 24. februar, at Hillerød Forsyning er nødt til at afvente Skattestyrelsens såkaldte styresignal for at kunne agere korrekt i forhold til, hvordan moms på affald skal håndteres - både fremadrettet og bagud i tid.

Jeg skal ikke blande mig i, at du spilder din tid på en række fantasifulde beregninger og forestillinger om, hvad forsyningen og kommunen skal gøre. Jeg synes dog, at du burde have respekt for, at medarbejderne i Hillerød Forsyning hverken spilder deres tid eller borgernes penge på at forholde sig til regnestykket i detaljer, før Skattestyrelsen er kommet med sin udmelding.

Når du påstår, at momsen ikke vil blive betalt tilbage, fordi der så vil være underskud i selskabet, har du jo fuldkommen misforstået, hvordan både moms og "hvile i sig selv"-princippet fungerer.

Enten er et selskab momspligtigt, eller også er det ikke. Og hvis det er momspligtigt, kan selskabet selvfølgelig afløfte moms af de varer og ydelser, man køber, og få momsen refunderet hos SKAT. På samme måde skal de varer og ydelser, man sælger, naturligvis pålægges moms.

Hvis et momsregistreret selskab køber en vare til 100 kr., skal man jo lægge 25 % moms oveni. Det vil sige, at prisen ender med at blive 125 kr. inkl. moms. De 25 % købsmoms kan så trækkes fra, så selskabet reelt ender med en udgift på 100 kr.

Hvis selskabet ikke er momsregistret, koster varen fortsat 125 kr. inkl. moms. Forskellen er bare, at selskabet ikke længere kan trække købsmomsen fra, så udgiften vil altså være 125 kr.

Så i bund og grund foreslår du, at Hillerød Forsyning refunderer momsen på den vare, man har solgt (dvs. affaldshåndteringen), men fortsat trækker momsen fra på de varer og ydelser, som man har købt.

Det forslag er ikke alene fantasifuldt, det er hamrende ulovligt. Og det burde du da vide som politimand.