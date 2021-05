"Kun en kraftig offentlig kritik kan forhindre, at ministeren får bemyndigelsen," skriver Chr. Færch Jensen. Arkivfoto: Foto: Dreamnordno - stock.adobe.com

DEBAT: Svævende om dyr må sulte i ny naturnationalpark

Hillerød - 31. maj 2021 kl. 17:52 Af Chr. Færch Jensen, Helledammen 4 B, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Må dyr sultes? For de fleste af os er svaret NEJ. Når det gælder naturnationalparker, er svaret mere svævende.

Ifølge dyrevelfærdsloven er man ansvarlig for, at de dyr, man holder, behandles forsvarligt, dvs. at de har adgang til mad, drikke og bliver behandlet i tilfælde af sygdom osv.. Dette skal man sikre gennem regelmæssigt tilsyn. Man skal endvidere sikre sig, at dyrene ikke på grund af fødemangel, parasitproblemer eller andet kommer i for dårligt huld. Der kan under den nugældende lovgivning ikke dispenseres fra disse krav.

Kravene gælder også dyr udsat i forbindelse med rewilding (det nye sort i naturpleje).

I forbindelse med lovforslaget om Naturnationalparker foreslås det, at ministeren ved hjælp af en bekendtgørelse kan dispensere fra Dyreværnslovens bestemmelse om, "at enhver, der holder dyr, har ansvaret for, at de behandles omsorgsfuldt", og "at man fritages for tilsynspligten". Dispensationen skal dog alene gælde i Naturnationalparker.

Ved at fjerne bestemmelsen om, hvem der har ansvaret, og om den tilsynspligt, der skal sikre, at man lever op til ansvaret, giver det ingen mening at sige, man fortsat fastholder, at dyr skal behandles forsvarligt.

Det virker som om, at man vil sikre sig mod, at der kan rejses tiltale mod Naturstyrelsen, når man som i Mols Bjerge ikke sørger for, at udsatte dyr har tilstrækkeligt mad. Det er åbenbart prisen for rewilding.

Hvis du er enig i, at man ansvaret for de dyr, man holder, så kontakt dit folketingsmedlem. Kun en kraftig offentlig kritik kan forhindre, at ministeren får bemyndigelsen.