Hvordan skal vi tro på, at politikerne vil udvikle Værestedet, når brugerne kun præsenteres for en besparelse, spørger Pia Lenau. Foto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Svært at tro på politiker-løfte om Værestedet

Hvordan i al verden skal vi tro på det, når vi, efter alle vores anstrengelser for at blive hørt og faktisk selv at have fremsat ønsket om eget hus, kun bliver præsenteret for besparelser?