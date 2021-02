Det er rigtig godt, at de yngste elever nu kan komme tilbage i skole, skriver Klaus Markussen. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Stor opgave venter vores skoler - og vi skal lykkes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Stor opgave venter vores skoler - og vi skal lykkes

Hillerød - 02. februar 2021 kl. 15:29 Af Klaus Markussen, Viceborgmester (Venstre) Kontakt redaktionen

Der er ikke tvivl om, at den langvarige Corona-krise går hårdt ud over mange børn og unges trivsel, og at det har stor betydning for rigtig mange familier. Vi hører beretninger fra virksomheder og økonomer om de svimlende summer, det koster samfundet hver eneste dag, at de små elever har været sendt hjem fra skole, og forældre både har skulle passe deres arbejde og samtidig agere hjemmeskole.

Det er derfor rigtig godt, at elever i 0. til 4. klasse nu igen får lov at komme i skole fra næste uge. Jeg har med glæde erfaret, at Venstres folketingsgruppe på Christiansborg har presset på i et stykke tid, for at det skulle ske, nu hvor vi har oplevet faldende Corona-smittetal.

Vi kan ikke se bort fra, at nu har alle byråd en vigtig opgave i at sikre, at konsekvenserne for den mistede undervisning for vores børn og unge bliver så små som muligt. For Venstre er vores børns trivsel og læring i skolerne helt afgørende. Derfor vil det være helt på sin plads, at der kommer konkrete økonomiske håndsrækninger fra Christiansborg til kommunerne, så vi kommunalt bliver bedre stillet til bedre at håndtere det faglige gab, som den tabte undervisning har betydet.

relaterede artikler

Corona-smitten falder fortsat markant 26. januar 2021 kl. 09:51

Gratis testcenter i Frederiksborgcentret lukker 25. januar 2021 kl. 16:55