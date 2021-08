"Rammerne for lønforhandlingerne i den offentlige sektor sættes af Christiansborg," skriver Enhedslisten. Arkivfoto: Kenn Thomsen

DEBAT: Støtte til kampen for ligeløn

Hillerød - 12. august 2021 kl. 15:27 Af Sinem Demir, folketingskandidat i Nordsjælland, Enhedslisten, og Tue Tortzen, byrådsmedlem i Hillerød Kommune, Enhedslisten Kontakt redaktionen

Efter en lang og udmarvende strejke 2008 aftalte parterne en rapport om uligeløn. Den blev afgivet i 2010 af professor Henning Jørgensen og konkluderede blandt andet, at problemet med ligeløn ikke kunne løses via overenskomstsystemet. Tværtimod var det nødvendigt at løse det politisk og som minimum via trepartsforhandlinger.

Der er løbet meget vand under broen siden da, men status er, at problemet fortsat er uløst, at der ikke har være politisk vilje til at løse det, og at især sygeplejefaget står over for et kæmpe problem.

Færre ønsker at uddanne sig til sygeplejerske, og især efter de første to bølger af Covid-19 flygter sygeplejerskerne fra de danske sygehuse.

Konsekvensen er en akut mangel på sygeplejersker, der både har betydning for behandling af patienter her og nu, men også giver store hovedbrud ift. fremtiden.

Hvis ikke vi løser problemet med uligeløn nu, så mister vi muligheden for at vende kurven.

Sygeplejerskernes strejke er både rigtig og vigtig, og fuld berettiget. De strejker ikke kun for sig selv, men for alle kvindefag, for alle patienter og for hele velfærdssamfundet.

I Enhedslisten ønsker vi derfor at få nedsat en lavt- og ligelønspulje på fem milliarder kroner årligt, som både skal komme sygeplejersker, pædagoger, SOSU'er og andre lavtlønnede faggrupper til gode.

Konflikten skal ikke løses med et indgreb i den overenskomstmæssige konflikt , men med en politisk beslutning, der sikrer, at der er penge til at rette det skæve lønsystem op.

Rammerne for lønforhandlingerne i den offentlige sektor sættes af Christiansborg, derfor er det også politikerne og Christiansborgs ansvar at finde finansieringen og gøre op med uligelønnen.

Det er forudsætningen for, at staten, regionerne og kommuner kan sikre et fair og lige lønsystem fremover.

