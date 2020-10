DEBAT: Støtte til Alsønderup-bussen

Afgang hver halve time i dagtimerne og hver time i aftentimerne er ikke luksus, det er forudsætningen for, at folk kan få hverdagen til at hænge sammen uden at køre i bil. Det er anslået, at der mistes 40.000 passagerer med de ændringer, som Regionen har vedtaget.

Så man kan glæde sig over, at et ansvarligt flertal i byrådet har vedtaget et budget, som ikke er så skrabet, at der ikke er mulighed for at finde ekstra penge. Der bliver ekstra indtægter på jordsalg, som vi kan bruge, hvis vi bliver enige om det.