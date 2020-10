Hvorfor er det under halvdelen af Uvelses beboere, som støtter købet af dagligvarebutikken i byen, spørger Niels Frølich Nilsson. Arkivfoto: Allan Nørregaard

DEBAT: Støt op om dagligvarebutik i Uvelse

Hillerød - 12. oktober 2020 kl. 15:58 Af Niels Frølich Nilsson, Bøllemosevej 20, Uvelse, 3550 Slangerup Kontakt redaktionen

Uvelse Brugs Venner har indsamlet tilsagn om støtte til at bevare en dagligbutik i byen. Det har været en stor succes, og der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om over 3 millioner kroner. Men det, der både undrer og forbavser, er, at tilsagnene kommer fra under halvdelen af Uvelses husstande.

Læs også: Affaldscenter et skridt nærmere

Det er komplet uforståeligt, at der ikke er flere, som tænker på, hvad de kan risikere at miste, hvis vi mister en dagligbutik i byen. Både de daglige indkøb og også de mange, som desværre blot køber det, de har glemt at købe andre steder.

For mange ældre uden kørekort/bil vil det være en katastrofe at miste muligheden for lokale indkøb.

Vi mister også muligheden for at kunne hente apotekervarer, biblioteksbøger, tilsendte pakker, afsendelse af pakker, spil og lotto, og det sociale ved at møde naboer og andre i butikken. Også flere arrangementer omkring højtider, samarbejde med kirken og meget andet.

Og har Uvelses indbyggere ikke tænkt på alt det her nævnte, så er der måske det økonomiske, som kan få dem til at tænke sig om. Vi har fra flere lokale ejendomsmæglere udsagn om, at husene i byen vil falde i værdi med fra 5 til 10 procent. Personligt tror jeg på et større fald.

Derfor vil jeg appellere til alle Uvelse-borgere: Støt op om det lokale initiativ, som aktive og fremsynede personer ligger meget arbejde i.

Uvelse Brugs er vores livsnerve og er nødvendig for Uvelses fremtid som den lille hyggelige by, det er. Hvis nu igen, at vi Uvelse kan stå sammen og sikre vores bys fremtid.

Med venlig hilsen Niels Frølich Nilsson, Uvelse-borger gennem næsten 50 år

