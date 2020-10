Ole Christiansen håber, at flere vil bakke op om kulturaktørerne og købe billetter til nogle af de mange oplevelser. Arkivfoto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Støt de lokale kulturformidlere - de arbejder for dig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Støt de lokale kulturformidlere - de arbejder for dig

Hillerød - 13. oktober 2020 kl. 16:50 Af Ole Christiansen, formand for musikforeningen De Røde Veste, Ørnevej 14, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Der er mange lokale og frivillige kulturformidlere Hillerød, som gør og har gjort et stort arbejde for, at byen har et rigt og varieret udbud af musikalske oplevelser. Ikke mange byer har så mange frivillige ildsjæle.

Lad mig nævne nogle frivillige og nonprofit-foreninger, der præsenterer musik: Café Slotsbio, Nødebo Kro, Jazz i Rosenhaven og De Røde Veste, der sammen med de professionelle i byen er koncertarrangører.

Under overskriften "Vi gør det trygt at handle" og "Støt de lokale" gøre Hillerød Byforum en indsats for at få Hillerøds borgere til at handle lokalt. Hillerøds musikudbydere er også en del af det lokale - vi vil også gerne have, at I handler hos os. Efter et halvt år med Corona har vi alle lært, at vi skal passe på hinanden og sikre afstand.

Spillestederne har indretter sig efter de nye betingelser. Vi efterlever selvfølgelig myndighedernes anvisning. Vi sikrer, at du er helt trygt, når du sidder stille og roligt på en stol og nyder musikken fremført af dygtige, professionelle kunstnere. Og der er god plads og lige så hyggeligt, som da man sad tæt. Det er nu altid siddende koncerter med god afstand og begrænsning på antal gæster.

Vi vil så gerne have en "fyldt" sal, og musikerne vil så gerne spille for rigtige mennesker, men det er meget svært at få fyldt salene - selv med et begrænset antal gæster. Det går selvfølgelig ud over økonomien på grund af manglende billetindtægter, og fremover er spillestederne tilbageholdende med at indgå nye aftaler for efterår og vinter.

Så kom - vær med til at sikre, at der også i fremtiden er musikere, som vil komme til Hillerød og give koncerter, og at der er ildsjæle, der har kræfter og økonomi til at drive spillestederne. På gensyn til de store oplevelser på byens scener.