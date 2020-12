Brug feriepengene på at købe ind i blandt andet SlotsArkaderne, skriver Egil Hulgaard. Arkivfoto: Mdt

DEBAT: Støt de lokale butikker med de sidste feriepenge

Hillerød - 04. december 2020 kl. 17:32 Af Egil Hulgaard, folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti Kontakt redaktionen

Onsdag d. 2 december landede en aftale, som, jeg tror, kan hjælpe rigtig mange nordsjællændere.

Fra konservativ side har vi gennem lang tid for at få flere punkter med i aftalen, men som altid i politik så kan man aldrig få det hele. Sådan er spillets regler, men jeg er stolt af, at vi blev i forhandlingslokalet, for det resulterede i, at vi langt om længe kan se frem til en udbetaling af de sidste to ugers feriepenge. Det er sådan vi arbejder, for selvom vi er i opposition, så kan vi føre borgerlig politik, og det tror jeg vil gavne det lokale erhvervsliv.

Derfor er jeg krøbet til tasterne, for jeg vil på det kraftigste anbefale alle til at støtte lokalt med de sidste to ugers feriepenge. Det har det erhvervslivet brug for.

Særligt nu, hvor butikker og storcentre er blevet pålagt nye restriktioner.

SlotsArkaderne er et af de centre, som er ramt af de nye restriktioner. Mange af de 60 butikker i centeret oplever lige nu et fald i gæster. Flere butikker er i forvejen hårdt presset af både e-handel og corona, så et skidt julesalg kan gå hen og betyde lukninger i massevis, og det frygter jeg. For SlotsArkaderne er om nogen med til at give julehygge og god stemning.

Så gå nu ud og støt lokalt, køb dine julegaver i butikkerne, men husk selvfølgelig afstanden, spritten og den sunde fornuft. Gør noget hyggeligt ud af det og spis en frokost efter. Det kræver ikke så meget, og nu kommer der en ekstra pose penge, som kan hjælpe Danmark i den rigtige retning med et tiltrængt skub bagi.

Sådan klarer erhvervslivet julen, og sådan sikrer vi, at om et år forhåbentligt atter kan drage på juleshopping.