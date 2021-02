Mogens Nielsen mener, at Hillerød Forsynings hjemmeside er en rodebutik. Arkivfoto: Mdt

DEBAT: - Større rodebutik møder man sjældent

Hillerød - 20. februar 2021 kl. 16:09 Af Mogens Nielsen, Skovduevej 6, Hillerød Kontakt redaktionen

Hillerød Forsyning annoncerede i sidste uge (uge 6, red.), at man nemt og hurtigt kunne få overblik over sit affald på forsyningens hjemmeside. Jeg har imidlertid erfaret, at større rodebutik møder man sjældent.

Hvis man vil finde ud af, hvornår ens haveaffald bliver afhentet i 2021, skal man i et felt indtaste sin adresse og derefter klikke på 'Næste'. Nu kommer et rødt skilt frem, der siger "Fejl - indtast adresse". Et andet skilt viser: Adressen ukendt. Efter flere forsøg, både med og uden postnummer, lykkedes indtastningen ikke, til trods for, at adressen har været kendt i over 50 år.

Herefter forespurgte jeg via mail forsyningen, under hvilket rutenummer min adresse indgik vedrørende haveaffald. Forsyningen svarede Distrikt 14. Distriktsnummeret kunne jeg ikke finde på deres hjemmeside, hvorfor en ny mail blev afsendt, da jeg ikke vil risikere at slæbe affaldet ud på fortovet den forkerte dato. Forsyningen svarede, at ordet Distrikt blev anvendt til intern brug.

Hillerød Kommune har Danmarks næststørste affaldsgebyr per husstand, hvorfor man ikke kan forvente, at kommunen vil levere sådant noget ubrugeligt makværk.

Svar fra Hillerød Forsyning:

Når man anvender vores selvbetjeningsløsning for at se, hvornår der fx. bliver hentet haveaffald, foreslår systemet automatisk mulige adresser samtidig med, at man taster ind. Det fremgår af hjælpefunktionen på siden. Og man skal vælge sin adresse fra rullemenuen, for at det virker.

Vi beklager, hvis ikke kommunikationen på siden er tydelig nok, og hvis dialogen med vores kundeservice har været uklar.

Vi kigger på begge dele, så vi fremover kan gøre det bedre.