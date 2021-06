Et stærkt lokalt samarbejde har været gavnligt for at sikre de nødvendige investeringer i trafikken, skriver politikere fra Dansk Folkeparti. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Stærk aftale om Hillerødmotorvejen

Af Marlene Harpsøe, folketingskandidat i Hillerødkredsen, Brian Lyck Jørgensen, byrådsmedlem i Gribskov og Lars Ole Skovgaard Larsen, byrådsmedlem

Endelig! Efter for mange års kamp er det lykkedes! Nu skal Hillerødmotorvejen udvides og forlænges.

Vi har i Dansk Folkeparti i årevis kæmpet for, at vores lokalområde skulle have de nødvendige investeringer i trafikken. Det er vigtigt både for de arbejdende pendlere, for virksomhedernes rekrutteringsmuligheder samt for fremkommeligheden til det nye supersygehus.

I Dansk Folkeparti tog vi allerede i 2014 initiativ til et trafikpolitisk netværk her i Nordsjælland på tværs af alle partier. Vi ville nemlig sikre, at vi arbejdede sammen på tværs af partier med det vigtige formål at sætte Nordsjællands trafikale forhold på det politiske landkort på Christiansborg.

Og nu er det lykkedes, og en bred aftale med alle Folketingets partier er nu indgået.

Vi er også glade for, at sidste etape af Frederikssundsmotorvejen er med i aftalen, ligesom at brobetalingen til den nye Kronprinsesse Marys Bro afskaffes.

Vores arbejde er lykkedes, og det kommer mange lokale borgere og virksomheder til gavn. Et stærkt lokalt samarbejde er gavnligt.

