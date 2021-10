DEBAT: Spar på busser og belægning

Jeg forestiller mig ikke, at der findes eksperter i trafikplanlægning i kommunens administration, og jeg fornemmer, at busselskaberne i stor stil er med til at tilrettelægge kørslen - der sættes ulve til at vogte får. Disse selskaber har et formål: at tjene så meget som muligt med så stor en omsætning som muligt.