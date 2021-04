Det er noget af en prøvelse at færdes i Slotsgade for handicappede, skriver Carina Dam. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Slotsgade er ikke for handicappede

Jeg har den ære at være gift med en fantastisk mand med sklerose, han er derfor dårligt gående.

En tur ned ad Slotsgade er noget af en prøvelse for os begge to, og den har krævet blødende knæ og hul på bukserne for hans vedkommende, fordi belægningen er så dårlig og ikke er ens nogen steder.