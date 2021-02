DEBAT: Skolekampagne uden hærværk, tak!

Debat Nu kan jeg se, at kampagnen for bedre sikkerhed ved Hillerød Lilleskole i Hammersholt er oppe at køre igen - og tak for det. De nydelige skilte, der har til formål at gøre opmærksom på de urimelige trafikforhold for eleverne, blev før jul og igen denne weekend udsat for noget så absurd som hærværk (skåret op/over, red.).