Foto: Carsten Lundager

DEBAT: Skoleåbning og vejret

Hillerød - 18. marts 2021 kl. 15:07 Af Peter Frederiksen (Venstre), formand Børn, Familie og Ungeudvalget

Elisabeth Stieper Tofte, Liberal Alliance, har nogle betragtninger omkring skoleåbning og vejrliget (debatindlæg i Hillerød Posten den 17. marts, red.), som jeg gerne vil kommentere.

Jeg kan til at starte med oplyse, at Børne, Familie og Ungeudvalget ikke blander sig i skolernes drift på det detaljeringsniveau, som LA lægger op til. Men jeg har spurgt ind til sagen, og baggrunden for ledelsens udmelding er, at Børne- og Undervisningsministeriet har været meget tydelig i forhold til, at eleverne skal opholde sig udendørs og ikke må gå ind ved for eksempel meget dårligt vejr.

Jeg ved fra møder med skolelederne, at de glæder sig over, at klassen kan mødes en dag om ugen i denne (uge 11, red.) og næste uge (uge 12, red.). Samtidig skal det være forsvarligt at samle klassen - forsvarligt i forhold til, at alle elever er påklædt til at kunne klare vejrliget. Jeg ved desuden, at lærerne rundt omkring på skolerne har planlagt kreative løsninger på en dag udendørs.

Jeg vurderer, at det er fornuftigt, at en skoles ledelse på Aula skriver, at vejret kan blive for dårligt til at fastholde klassens fremmøde - også selvom lærere og ledelse er kreative i forhold til løsninger. Skuffelsen vil blive stor hos alle parter, hvis det skulle vise sig nødvendigt at aflyse - men en aflysning uden varsling vil være endnu vanskeligere at håndtering.

Vi håber på godt vejr de to uger op til påskeferien.