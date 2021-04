Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Skønmaleri og pression skal ikke styre erhvervsudviklingen

Hillerød - 20. april 2021 kl. 14:05 Af Allan Høj, Nørre Herlevvej 2, Lynge Kontakt redaktionen

Det har været interessant at følge den offentlige debat i kølvandet på, at et flertal i byrådet har udtalt, at de vil stemme imod lokalplanen, der ville bane vej for J. Jensens nye upcyclingcenter i Uvelse til afrensning af forurenet bygningsaffald fra Københavns-området.

Der har været protester fra de lokale erhvervsorganisationer, som åbenbart mener, at en lokalplan bare er noget, de skal kunne trække i en automat på rådhuset og tilsidesætte de demokratiske processer med høringer og borgerinddragelse.

J. Jensen har truet med at flytte virksomheden ud af Hillerød Kommune. Og senest er direktør Jens Jensen her i Amtsavisen ude med et skønmaleri af projektet. Jensen har slet ikke øje for de konsekvenser, hans virksomhed får for det omgivende lokalsamfund, kulturlandskab og miljø.

At genbruge bygningsaffald er ingen vel uenig i. Desværre tilhører virksomheden den tungeste og mest miljøfarlige miljøklasse. I stedet for at vælge et egnet industriområde foretrækker Jensen at bygge i et åbent kulturlandskab, hvor påvirkningen bliver katastrofal. Det er en dårlig idé.

Jensen giver to eksempler på miljøkonsekvenserne for Upcyclingcenteret og kalder dem fakta. Det er de IKKE.

Jensen påstår, at det menneskelige øre ikke kan registrere en trafikforøgelse på Kollerødvej/Hillerødvej med en lastbil hvert 5. minut. Det er jo absurd... Uheldsrisikoen på små landeveje, hvor der færdes cyklister, skolebørn og bløde trafikanter nævnes ikke.

Jensen har fået visualiseret de 8-10 meter høje støjvolde omkring centeret. Tegninger er taknemmelige, og ifølge illustrationen er støjvoldene MEGET svære overhovedet at få øje på.

Kør en tur ud i virkeligheden. Tag hovedvejen mod Tulstrup. Inden afkørslen til Tulstrup ses 6-8 meter støjvolde på den østlige side. Medbring Jensens visualisering og sammenlign. Læg dertil at Jensens volde beplantes med træer, så de bliver endnu højere.

Vi vil gerne opfordre kommunalbestyrelsen til ikke at ligge under for pres fra det lokale erhvervsliv. Det vil klæde V og K også at sige fra over for den slags forsøg på uklædelig pression.

Ingen kan vist være i tvivl om, at Hillerød er en erhvervsvenlig kommune med den enorme aktivitet, der kan ses alle steder. Men Hillerød skal også være en attraktiv kommune for borgerne - også de 10.000 nye borgere, man planlægger at sige velkommen til, de kommende år.

Derfor skal erhvervsudvikling ske uden at skade miljøet og naturen. Og derfor skal byrådet sige nej til J. Jensens byggeplaner.

