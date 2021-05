Hillerød Kommune bør også underskrive et charter fra Oxfam Ibis til bekæmpelse af skattely, skriver SF-medlemmer. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Skattely bør bekæmpes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Skattely bør bekæmpes

Hillerød - 10. maj 2021 kl. 16:07 Af Janne Lunding Olsen, byrådskandidat for SF, Skovledet 63, 3400 Hillerød, og Peter Langer, byrådsmedlem for SF Kontakt redaktionen

Skattely koster verdens statskasser mere end 2.500 mia. kr. om året. Det svarer til en sygeplejerskes årsløn hvert sekund.

I Danmark regner man med, at vi taber omkring seks mia. kr. om året på virksomhedernes brug af skattely.

De fem kapitalfonde, der tidligere ejede teleselskabet TDC, er netop dømt til at betale en kvart mia. kr. plus renter i skat af milliardudbytter, som er flyttet til Luxembourg, Det viser, at indsatsen nytter, og derfor bør også Hillerød kommune efter SF's opfattelse tilslutte sig indsatsen mod international skatteunddragelse.

Der er virksomheder på velfærdsområdet i mange kommuner, der indgår i en struktur med mulighed for aggressiv skatteplanlægning, hvor hele eller dele af ejerskabet i sidste instans er forankret i skattely.

Skattekroner til sårbare børn og ældre på private plejehjem kan således risikere at ende i skattely. Det skulle vi gerne undgå i Hillerød.

To regioner og 16 kommuner (herunder København, Næstved, Albertslund, Frederiksberg, Odsherred og Roskilde) har allerede underskrevet et charter fra Oxfam Ibis til bekæmpelse af skattely. Vi foreslår, at Hillerød går med her.

Måske er kommunens allerede vedtagne udbuds- og indkøbspolitik skarp nok til, at charteret uden videre kan underskrives. Hillerød kommune vedtog jo allerede i 2019, at man vil undlade at handle med og investere i virksomheder, der er dømt for ulovlig skatteunddragelse.

Hvis det ikke er nok, vil vi gerne have belyst, hvordan vi så kan leve op til charteret på linje med de øvrige underskrivere.

Skattely bør bekæmpes både i EU, nationalt og lokalt. Af hensyn til vores fælles velfærd.