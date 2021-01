Mangel på snerydning gentager sig år efter år, skriver Jørgen Brix-Hansen. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Skandaløs mangel på glatførebekæmpelse

Hillerød - 11. januar 2021 kl. 16:53 Af Jørgen Brix-Hansen, Mathilde Parken 5, 3, tv, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Sidste uges kraftige snevejr blev mødt med iskold passivitet fra Hillerød Kommunes beredskab.

Det første halvårs vinterberedskab har indtil nu været præget af varmt vejr, og dermed har kommunen sluppet helt for at gøre noget som helst.

Når der så her i januar kommer en kraftig dyne af sne, må man forvente, at kommunen står parat og sætter fuldt mandskab på at løse dette. Men nej, absolut intet skete og resultatet var, at ingen kunne hverken gå eller cykle over det meste af byen. I dagene derefter skete der heller ikke noget, og fortove og cykelstier blev til glidebaner af is og grøn sæbe.

Man sætter skatten op og servicen ned - det må vi konstatere er resultatet af de nylige politiske forhandlinger.

På henvendelse til den administrative top vedrørende dette, var bemærkningen: "det lyder ikke godt", og en henvendelse til byens politiske top blev mødt med dyb tavshed.

Utroligt at man lader byens ældre i stikken og derved lukker dem inde af angst for at komme til skade på byens fortove.

En politiker skal dog have ros for at svare konstruktivt på en henvendelse: Tue Tortzen (byrådsmedlem for Enhedslisten, red), som ville dykke ned i problemerne med den private leverandør, der er engageret af kommunen til at stå for det praktiske.

Men igen - ledelsen af kommunen reagerer tilsyneladende ikke på et problem, der gentager sig år efter år.