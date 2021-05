De ansvarlige politisk udvalgte bestyrelsesmedlemmer i Hillerød Forsyning bør mærke politiske konsekvenser, skriver Thomas Schiermacher. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Skandalen på forsyningen må få politiske konsekvenser

Hillerød - 25. maj 2021 kl. 15:59 Af Thomas Schiermacher, Favrholmvænget 41, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Da Rasmus Visby i sin tid begyndte at kradse i lakken på Hillerød Forsyning tænkte jeg: "Slap dog af. En direktør skal da have en firmabil." Det synes jeg en direktør er i sin gode ret til at forhandle hjem.

Men som sklandalen har rullet over mange måneder, så er jeg ikke længere på "Slap dog af-holdet".

Og de seneste dages artikler i Frederiksborg Amts Avis har afdækket bevidst omgåelse af regler, for tidlig tilbagelevering af dyre leasede biler med store ekstra omkostninger for Hillerød Forsyning - og i sidste ende kommunens indbyggere. Og det er man ikke i sin gode ret til som direktør.

De samme afsløringer viser også, at den politisk valgte bestyrelse i Hillerød Forsyning har været en del af moradset. Man har beredvilligt skrevet under på nye aftaler om firmabiler og har medvirket i direktionens mildest talt amoralske omgang med andres penge.

Alt blev godkendt af bestyrelsen i forsyningen. Rammerne for leasingordningen blev godkendt af tidligere bestyrelsesformand i Hillerød Forsyning Louise Colding Sørensen (S) og viceborgmester Klaus Markusen (V), der er formand på nuværende tidspunkt. Det var også dem, der skrev under, når rammerne for aftalen blev sprængt, og de ekstra omkostninger skulle godkendes.

Ifølge eb.dk leverede Søren Støvring og Peter Maltha Larsen systematisk deres store firmabiler tilbage til leasingselskabet, når kun cirka halvdelen af leasingperiode var gået og med alt for mange kilometer på tælleren. Det betød, at Hillerød Forsyning tog en ekstraregning, og direktørerne fik større og dyrere biler, end de ellers kunne have haft tråd til inden for den aftalte ramme.

Ifølge Lars Bo Langsted, der er professor emeritus ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet med speciale i økonomisk kriminalitet, kan det være bedrageri.

Sidder man i en bestyrelse, så følger der ansvar med. Lever man ikke op til sit ansvar, bør der også følge konsekvenser med. Bryder man reglerne skal det have juridiske konsekvenser og under alle omstændigheder, bør de ansvarlige politisk udvalgte bestyrelsesmedlemmer i Hillerød Forsyning mærke politiske konsekvenser. Det håber jeg, at vælgerne husker, når kommunalvalget i november kommer. Jeg glemmer det ikke.

