Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Skamfering af slottet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Skamfering af slottet

Hillerød - 18. august 2021 kl. 16:57 Af Klavs Eskestad, Slotsvænget 13, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Frederiksborg Amts Avis bringer fredag 13/8 et interview med borgmester Kirsten Jensen i anledning af at Slots- og Kulturstyrelsen advarer om at det tårnhøje byggeri på Frederiksbro ødelægger Hillerøds profil som slotsby.

Læs også: Højhuse i konflikt med slot

Til stor overraskelse for alle os, der dagligt ser helt samme skamfering af slotsbyen som Slots- og Kulturstyrelsen, så udtaler Kirsten Jensen: "For mig er slottets betydning ikke svækket" "Spørgsmålet er om det vil gøre en stor forskel om der er fem etagehuse eller to som man allerede har. Jeg mener vi skal passe på indblikskilerne" "Jeg får heldigvis stadig øje på slottet når jeg kommer ind i Hillerød sydfra".

Her må man spørge sig selv om Kirsten Jensen og alle de vrede Hillerød-borgere jeg taler med lever i samme virkelighed? Talrige billeder taler deres tydelige sprog: Fra vores førhen så dejlige slotspark, som alle turister også valfarter til, er Møntporten blevet skamferet til ukendelighed af det tårnhøje helvede på Frederiksbro - og fra et af slotsparkens flotteste udsigtspunkter, Jægerbakken, skal slottet allerede nu konkurrere med grimme betonblokke om borgernes og turisternes opmærksomhed.

Det er da godt for Kirsten at hun stadig kan få øje på slottet når hun kommer sydfra, men det er altså ikke herfra borgere og turister nyder slottet. Måske burde hun gå en tur i den slotspark hun selv bor så tæt på og få øjnene åbnet for den skamfering af slottet som alle vi andre kan se.

At Kirstens socialdemokrater oprindelig ville have haft 11 etager på Frederiksbro ville kun have hjulpet meget lidt - for indblikskiler og sigtelinjer er tilsyneladende helt ukendt land for de fleste af vore lokalpolitikere. Faktisk er det mig bekendt kun SF der forgæves har forsøgt at advare vores arkitekturblinde politikere om den katastrofale skamfering de er ved at påføre vores før så dejlige slotsby. Og partiet Venstre kunne jo næsten ikke få etager nok på det tårnhøje helvede ved Frederiksbro - jeg håber inderligt at Venstre lige som de andre æstetikblinde og arkitekturblinde politikere bliver straffet ved næste valg for de ødelæggelser de har påført byen.

relaterede artikler

Flere hundrede år gammelt vartegn truet af nye højhuse 13. august 2021 kl. 05:16