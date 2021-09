Vi appellerer til politikerne om, at begreber som ?den blandede by? ikke kun forbliver ord, men omdannes til virkelighed, skriver formanden for Boligselskabet Nordsjælland. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Skal fremtidens Hillerød kun være for de velstillede?

Hillerød - 28. september 2021 kl. 16:05 Af Lena Andersen, Formand for Boligselskabet Nordsjælland Kontakt redaktionen

Hillerød Kommunes boligpolitik har netop været sendt i høring blandt borgerne og i Boligselskabet Nordsjælland har vi returneret med et høringssvar. Vi håber først og fremmest, at politikerne sikrer, at Hillerød også i fremtiden bliver for alle.

Udviklingen i hus- og udlejningspriserne risikerer at skabe en kommune med byer kun for de velstillede. Måske gode skatteindtægter, men hvor skal personer i lavere lønnet velfærdsjob bo?

Politikerne har muligheden for at skabe et Hillerød for alle. De kan stille krav om blandede ejerformer i de nye byudviklingsområder med eksempelvis et minimum på 25% almene boliger, og de kan lave betingede byggetilladelser, der sikrer, at der bliver opført almene boliger i nye områder.

Andelen af almene boliger i Hillerød Kommune er i dag kun på 17 %, trods adskillige politisk vedtagne målsætninger gennem årene om at få den op på 20 % i 2020 (kilde: kommunens boligpolitik fra 2011 og 2015). Trækkes ungdoms- og plejeboliger fra, er andelen kun på 14%. Skal målsætningen om på 20% almene boliger sikres, skal der bygges 600 nye almene boliger - ud over de 900 nævnt i boligpolitikken 2021.

Boligselskabet Nordsjælland har p.t. over 9.000 på venteliste, hele 3.000 er aktivt søgende efter vores boligudbud.

Den store efterspørgsel bunder i, at almene lejeboliger er til at betale. Det almene skal ikke genere afkast eller overskud til nogen og i alment nybyggeri er der fastsat et maksimum for huslejeniveauet. Sammenlignes de private lejeboliger, der for tiden opføres i Hillerød, er mange op til 60% dyrere end tilsvarende almene lejeboliger. En 87 m2 bolig koster i flere nybyggede private udlejningsejendomme 12.600 kr. om måneden (ekskl. forbrug), kontra 7.700 kr. i nybyggede almene boliger (ekskl. forbrug).

Vi appellerer til politikerne om, at begreber som 'den blandede by' ikke kun forbliver ord, men omdannes til virkelighed.