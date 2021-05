DEBAT: Skal baghusene bare fjernes i bymidten?

I Hillerød har vi ikke så meget tilbage efter flere historiske brande samt årtiers nedrivninger. Netop derfor bør vi vogte over det, vi har endnu. I Murer Tonnys stræde er et historisk hus netop nedrevet. Manglende vedligeholdelse var undskyldningen for at rive ned og bygge tilsvarende nyt.