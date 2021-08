Karl Erik Rasmussen fra Enhedslisten har spurgt Hillerød Kommune, om grunden ved Hanebjerg Skydebane er blevet undersøgt for det skadelige PFOS. Privatfoto

DEBAT: Skadelige stoffer på tidligere øvelsesplads?

Hillerød - 28. august 2021 kl. 15:39 Af Karl Erik Rasmussen, kandidat for Enhedslisten til kommunalvalget, Højager 245, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

I Korsør er mange borgere blev undersøgt for PFOS (fluorholdige forbindelser, der typisk er blevet brugt til imprægnering, red.), og mange har for meget af stoffet i blodet. Ved Hanebjerg skydebane i nærheden af Gørløse lå der engang et brandhus og øvelsesplads for Civilforsvaret (nu Beredskabskorpset). Pladsen blev også brugt af brandvæsenet. Her er der også blevet slukket med skum, der indeholder PFOS.

Jeg var i 1976-77 værnepligtig i Civilforsvaret og husker specielt en begivenhed fra Hanebjerg. Der blev gennemført øvelser med at slukke flybrændstof opbevaret i "Jerry Cans". Det blev antændt ved skud fra karabin. Her blev der brugt store mængder skum for at slukke bjerget af "Jerry Cans". Jeg var der kun én gang. Ved den lejlighed lykkedes det ikke helt at slukke branden, således at en del af flybrændstoffet løb ned i en nærliggende grøft og fik lov til at blive der, til det ikke brændte mere.

Der har sikkert være mange øvelser, hvor der er blevet brugt skum og brændt forurenende stoffer af på Hanebjerg.

Er grunden på Hanebjerg blevet undersøgt for PFOS og andre skadelige stoffer, efter at øvelsespladsen og brandhuset blev nedlagt? Hvor mange brandfolk har brugt skum der mange gange? Kan der være nogen risiko for de mange mennesker, der færdes på skydebanerne nu? Har nogle af naboerne haft græssende dyr tæt på området?

Disse spørgsmål har jeg sendt til Hillerød Kommune.