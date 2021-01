DEBAT: - Skån Frederiksborg Slot for vandalisme

Fem til seks kønsløse etager på højhusene rager nu op over dele af Frederiksborg Slot og giver i visse vinkler indtryk af, at de er en del af slottet. Indtrykket af den hollandske renæssancestil med påklistret 2020 'stil' er en meget beklagelig og uheldig udvikling, som aldrig skulle have været tilladt.

Jeg skal derfor opfordre til, at Hillerød Kommune totalt afviser Goldschmidt Holdings anmodning om en ændring af lokalplanen. Bygherren søger tilladelse til, at man - ud over at opføre yderligere to projekterede højhuse på 15 etager - øger højden på to andre planlagte otte og 13 etagers højhuse så begge opføres i 14 etager. Man planlægger en massiv mur, der fuldstændig vil ødelægge indtrykket af det historiske slot. Samtidig vil jeg anbefale, at kommunen laver en ny lokalplan, hvor de fire endnu ikke byggede højhuse reduceres til en højde, der ikke skæmmer slottet og bliver mere venligt over for de nærmeste naboer.