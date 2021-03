"Vi skal understøtte muligheden for endnu flere seniorbofællesskaber i Hillerød," skriver Annette Rieva fra Venstre.

DEBAT: Seniorbofællesskaber skaber tryghed

Hillerød - 25. marts 2021 kl. 18:13 Af Annette Rieva, byrådsmedlem for Venstre Kontakt redaktionen

Tryghed er nøgleordet for mange seniorer, når boligen skal vælges, f.eks. efter børnene er flyttet hjemmefra. Man befinder sig på et tidspunkt i livet, der både er sårbart, men også rummer muligheder. I undersøgelser kan man se, at der inden for de senere år har været en øget interesse for at bo sammen med andre seniorer.

Trygheden drejer sig om, at der er nogen tæt på, når ens familie er langt væk. Herved opnås både tryghed for den enkelte og for familien.

Det stærke netværk i bofællesskabet bidrager ligeledes til livskvalitet og forebygger ensomhed, der er et stigende problem. I omsorgen for hinanden findes ligeledes tryghed og mulighed for at hjælpe hinanden - dette kan kun være i alles interesse.

I Venstre mener vi, at tryghed er vigtigt, derfor skal vi understøtte muligheden for endnu flere seniorbofællesskaber i Hillerød.

Seniorer er handlekraftige og bidrager til samfundet med viden, livserfaring og engagement. Vi skylder dem at prioritere tryghed og livskvalitet hele livet - og som det er i dag, er valgmulighederne i forhold til varierende boligformer for få, når man bliver senior. Vi skal understøtte det gode liv hele livet, og ikke lade alder begrænse de muligheder, der er.

