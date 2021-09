DEBAT: Selvstyrende teams i hjemmeplejen

Løsningen kan findes i modellen for selvstyrende teams, hvor medarbejderen får stor indflydelse på eget arbejdsliv. Og i Venstre er vi optaget af at skabe et godt arbejdsmiljø for at fastholde og rekruttere medarbejdere samt at give de ældre en oplevelse af omsorg og nærvær i mødet med hjemmeplejen. Modellen rummer mulighed for mere aktiv inddragelse af pårørende og lokalsamfund, med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.