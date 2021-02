At sige nej til al forandring og forbedring er simpelthen uansvarligt, skriver Kern Larsen. Arkivfoto: Allan Nørregaard

DEBAT: Savner politisk ansvar, når embedsmænd svigter

Hillerød - 03. februar 2021 kl. 18:08 Af Kern Larsen, Hammersholt Erhvervspark 40, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Det fremgik 1. februar af Frederiksborg Amts Avis, at Hillerød Kommunes forvaltning ikke ønsker forandringer i Hammersholt, og at politikerne i Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget nu skal beslutte sig nærmere. Det er så her, at vi må håbe på ansvarligheden og fornuften. Det overgår enhver forstand, at embedsmændene på rådhuset igen, igen kan anbefale politikerne, at man ser stort på den ufatteligt ringe trafiksikkerhed, der gælder for eleverne på Hillerød Lilleskole.

Det er vist tydeligt for enhver, at det ikke er embedsmændene, der skal stå til regnskab for vælgerne, når der er kommunevalg til november.

Bare at sige nej til al forandring og forbedring er simpelthen uansvarligt! Der skal jo ikke bygges 250 huse i Hammersholt for at sikre trafikken, og hvad andre projektmagere end har forestillet sig. Nej, langt mindre forandring er tilstrækkeligt for at forbedre. Dét har skolebørnene krav på.

