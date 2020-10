DEBAT: SF's forslag til ny strategi

Vi ønsker at fremme helhedsplanen for Slotssøkaréen, renovering af torvet og af busholdepladsen ved stationen.

Vi ønsker at fastholde de grønne og bæredygtige tanker i den oprindelige helhedsplan for Favrholm og advarer imod en enkelt bygherrers ønske om at bygge 2.500 boliger og har visse forbehold overfor en stadionby i Favrholm.

Vi støtter tanken om Hillerød bymidte som handelsområde, men vi er imod et aflastningscenter vest for Bauhaus. I stedet ønsker vi et center for omlastning af varer fra store til mindre lastbiler, for at undgå tung trafik i byen.