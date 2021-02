Afhentningen af affald er af ringe kvalitet, skriver Bjarke Schmidt fra Gadevang. Arkivfoto Foto: Picasa

DEBAT: Ringe kvalitet til høj pris

Hillerød - 03. februar 2021 kl. 16:08 Af Bjarke Schmidt, Skovkæret 7, Gadevang, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

I Hillerød Posten den 27. januar bliver man oplyst om, at Hillerød har Danmarks dyreste affaldsordning. Hertil kan tilføjes, at kvaliteten af den udførte renovation samtidig er usædvanlig ringe.

I artiklen nævner bestyrelsesformanden i Hillerød Forsyning, Klaus Markussen, at "affald er et emne, der interesserer mange af kommunens borgere". For mange borgere beror interessen for affaldsordningen dog primært på, om affaldsafhentningen bliver udført som forventet, og om Hillerød Forsyning er i stand til at udføre arbejdet inden for rammerne af et dansk klima, der undertiden byder på vintervejr med sne og glatte veje.

I artiklen fremhæver Hillerød Forsyning, at dagrenovationen er blevet "hjemtaget." "Det er sket for at sikre kvaliteten", udtaler Forsyningen. Det kan imidlertid være meget svært at få øje på en højnelse af kvaliteten i den borgerbetalte service. Tidligere blev affald afhentet på adressen og i al slags vejr. Selv i hårde vinterperioder. Efter hjemtagning af opgaven skal borgerne i dag selv placere containerne ved fortovskanten, ligesom der ikke længere er nogen stabilitet i afhentningen.

Eksempelvis har borgere på Skovkæret i Gadevang ikke fået afhentet madaffald i fem uger. På grund af et mindre snefald finder man en vejbelægning af cirka en halv centimeter fastkørt sne. Underlaget medfører ingen problemer for vejens kørende, cyklende eller gående trafik, ligesom det også har været problemfrit for vejens beboere at trække containerne frem til fortovskanten. For Forsyningen er det dog anderledes. Herfra begrundes manglende affaldstømning med ordene: "Skraldebilen kunne ikke køres forsvarligt ned ad vejen for at tømme." Et absurd argument som kun taler for, at Forsyningen igen må liberalisere ordningen og indgå entreprise med en virksomhed, der bogstaveligt talt "vil være klædt på til" at udføre renovationsopgaven som forventet af kommunens borgere.

Kvaliteten af det udførte arbejde kan næppe blive ringere end nu. Til gengæld vil prisen måske som en bonus blive mindre.

Svar fra Hillerød Forsyning: Lad os starte med at beklage, at afhentning af affald i Gadevang har været uregelmæssig på det seneste. Vi er enige i, at affaldet skal hentes uanset vejret, og vi arbejder derfor løbende på at nedbringe antallet af beholdere, der ikke bliver tømt.

Generelt mener vi, at vi er gode til at kommunikere til kunderne, når der er uregelmæssigheder. Men i det konkrete tilfælde skulle vi have været bedre til at følge op over for de kunder, der bliver ramt, da vind og vejr forhindrede os i at hente deres affald. Det kigger vi på.

Vi arbejder hele tiden på at reducere mængden af arbejdsskader i form af fx faldulykker, og derfor er vores skraldemænd påpasselige med at tømme affald på veje, der kan være glatte. Indrømmet, det er altid en vurderingssag - fra vej til vej og fra dag til dag - men vores overordnede holdning er, at én arbejdsulykke er én for meget, så derfor er vi ekstra påpasselige i dårligt vejr. Vores medarbejderes sikkerhed går forud for alt andet.

Vores affaldsplanlæggere er i øvrigt i dialog med kommunen om at sikre bedst mulig glatførebekæmpelse på de kommunale veje, så skraldemændene kan komme frem.

Vi er derfor kede af, hvis du har oplevet et fald i kvaliteten af vores affaldsordning. Generelt kan vi nemlig se, at kvaliteten er steget efter hjemtagelsen af affaldsordningen.

Vi fører løbende statistik over antallet af kundehenvendelser, vi modtager. Og vi får færre henvendelser i dag, end vi gjorde før, vi hjemtog ordningen. Et konkret eksempel: Hvis vi sammenligner en fem måneders periode kort før hjemtagelsen i 2017 med den samme periode efter hjemtagelsen, så faldt antallet af skriftlige henvendelser vedrørende affald med knap 41 procent og antallet af telefoniske henvendelser faldt med godt 16 procent.

Det tager vi som et sikkert tegn på, at kvaliteten generelt er hævet, efter at vi hjemtog affaldsordningen.

