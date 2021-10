DEBAT: Ret til et aktivt seniorliv for alle

Folkeoplysningsloven foreskriver en førsteret til kommunale fritidsfaciliteter for børn og unge, hvilket gør, at "prime-time" (typisk kl. 16-19) er forbeholdt denne gruppe. Umiddelbart en fair løsning, men i takt med de forandringer der sker i samfundet med ændrede arbejdsvaner/tider, ændret familiemønstre og et stigende behov for at den voksne befolkning også har mulighed for at dyrke motion for derigennem at spare samfundet for penge på den lange bane, er der behov for nytænkning.

Som kommende senior vil jeg arbejde for, at alle voksne - uanset alder - skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet. Vi har alle ret til et godt liv - hele livet, og derfor skal man som senior have samme mulighed som alle andre borgere for en aktiv dagligdag med fokus på fællesskab, på gode fysiske faciliteter og med inspirerende kulturelle tilbud, vidensdeling og bevægelse/motion.