Annette Rieva ærgrer sig over, at Venstres forslag om en pulje til bedre internet ikke kom med i budgetforliget.

DEBAT: Pulje til bredbånd skudt til hjørne

Hillerød - 01. oktober 2020 kl. 13:49 Af Annette Rieva, byrådsmedlem, Venstre Kontakt redaktionen

Internettet er efterhånden blevet vores alles digitale livline i denne svære Corona-tid.

En livline, der både understøtter hjemmearbejde, online undervisning og konsultationer med for eksempel læger og terapeuter. Hverdagen er blevet gjort lettere og isolationen gjort tålelig i en tid, hvor intet er, som det plejer. Internettet har vist sin samfundsgavnlige effekt, og hvorfor vi, som kommune, har en opgave i at sikre denne vigtige livline via stabile og hurtige internetforbindelser.

På trods af dette blev Venstres forslag om at lave en pulje til digital infrastruktur skudt til hjørne i budgettet, hvilket virker paradoksalt, når behovet, især i denne tid, er så tydeligt - selv for dem som normalt ikke interesserer sig for digital infrastruktur.

Derudover omlægges det ene borgermøde efter til andet til onlinemøder, uden at der forholdes til, at en del borgere er afskåret muligheden for at deltage online, fordi de enten har ustabile eller langsomme forbindelser.

I Venstre stopper vi ikke med at presse på for, at problemstillingen med forældede internetforbindelser tages alvorligt - også i budgettet.

