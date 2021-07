SF?s holdning om, at privatisering sker på bekostning af kvalitet, løn og arbejdsforhold er ikke rimelige, skriver Elisabeth Stieper Tofte fra Liberal Alliance. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: dennisjacobsen - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Private virksomheder har også ordentlige forhold for deres medarbejdere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Private virksomheder har også ordentlige forhold for deres medarbejdere

Hillerød - 05. juli 2021 kl. 19:30 Af Elisabeth Stieper Tofte, spidskandidat for Liberal Alliance Hillerød til kommunalvalget 2021, Favrholmvænget 100, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Der skrives og tales meget om Hillerød Forsyning igennem tiden, og det er forståeligt, når man ser på de sager, som er kommet frem.

Det seneste er SF, som argumenterer imod Ny Borgerliges forslag om, at Hillerød Forsyning privatiseres. Hele den sag kan der skrives meget om, men Liberal Alliance Hillerød er enige med Ny Borgerlige i, at alternative modeller bør overejes.

Men SF's holdning om, at privatisering sker på bekostning af kvalitet, løn og arbejdsforhold er ikke rimelige. Dét er en generaliserende skræmmekampagne af dimensioner taget i betragtning at det i sidste uge kom frem, at en kvinde arbejdede ulovligt for Hillerød Kommune. Personligt er jeg bekendt med flere private erhverv i Hillerød inden for både skoler, børnehaver og pleje af de ældre med ordenlige arbejdsforhold og aflønninger. Ja, listen er lang med positive erfaringer med privatiseringer på velfærdsområdet! Private virksomheder leverer som hovedregel ordentlig kvalitet, da de ellers mister deres kunder og livsgrundlag. Så den generalisering, SF formår at gøre i deres læserbrev, hører ingen steder hjemme.

Private virksomheder kommer i spil ved udliciteringer, og resultatet er ofte ændrede arbejdssituationer. Dels er arbejdsgange forskellige, og dels kan det være en konsekvens af, at økonomien har vægtet 100%, når kommunen udliciterer. Udlicitering er en læringsproces, og mit indtryk er, at Hillerød Kommune er blevet bedre igennem årene. Men der vil altid være udfordringer og modstand ved udliciteringer - uanset om det er kommunale eller private virksomheder, det sker i. Men det retfærdiggør ikke, at man stopper udlicitering og benyttelse af private virksomheder til velfærdsopgaverne i Hillerød kommune.

Kan vi ikke blive enige om, at både private og kommunale medarbejdere har ordentlige løn og arbejdsforhold, og langt de fleste ønsker at levere kvalitet i forsøget på at sikre Hillerødborgere den bedst mulige service for de skattekroner, borgerne betaler til Hillerød Kommune.