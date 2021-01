Is på vejene er livsfarlig for trafikanterne, mener beboere på Nøddebjerget. Arkivfoto

DEBAT: Prioriter en sikker vej for skolebørn

Vi bemærker, at Dan Riise (udvalgsformand, trafikudvalget, Venstre, red.) angiver, at alle cykelstier ryddes. Han kender nok ikke Hillerød så godt. Det er ikke alle transportveje, som har cykelstier.

Det er som beboer på vejen ej morsomt at være tilskuer til forslåede voksne og børn, som vælter og rucher på is og sne, for slet ikke at tale om, at bilister på villavejene får ødelagt undervognen, når de kører på arbejde.