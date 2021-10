"Hvis vi var gået, så havde vi sat os uden for indflydelse," skriver SF's byrådsmedlem om budgetforliget. Arkivfoto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Populisme at gå fra budgetforhandlinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Populisme at gå fra budgetforhandlinger

Hillerød - 03. oktober 2021 kl. 18:04 Af Lars Ole Skovgaard Larsen, spidskandidat og byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Solvej 24, 3330 Gørløse Kontakt redaktionen

Dansk Folkeparti i Hillerød stemte for budget 2022. Vi fik ikke alle vores ønsker igennem, men var vi gået, havde det været ren populisme. Det er et forlig, og hvis vi var gået, så havde vi sat os uden for indflydelse. Og det gør vi selvfølgelig ikke, for en stemme på Dansk Folkeparti er en stemme, der arbejder.

Vi gik til budgetforhandlingerne med hovedkrav om, at foreslåede besparelser på plejehjem, skoler, børneinstitutioner, udsatte boger og de handicappede blev fjernet. Så hurra for det indgåede budget.

Dansk Folkeparti ærgrer sig over, at der ikke kunne findes penge til demensboliger på tre plejehjem samt til flere cykelstier, bedre fremkommelighed, tiltag i lokalområderne, idrætspladser og idrætshuse og vedligeholdelse af vores vejkapital - for i Dansk Folkeparti er vi trætte af hullede veje.

Som jeg sagde på byrådsmødet; ovenstående vil Dansk Folkeparti være garant for, at der tages med i næste års budget.

Dansk Folkeparti vil gerne spare på administration, men før vi kan spare på administration, skal vi selvfølgelig først have fundet et overforbrug. Et overforbrug er ikke bare at bruge Cepos regneark. Her er man nødsaget til at gå ned i forvaltningen og forbedre arbejdsgange, hvis det er muligt, eller finde allerede overflødige medarbejdere, hvis man kan. Når overforbrug er fundet, så er vi klar. Lige nu er der for lange sagsbehandlingstider, vi vil derfor ikke bare starte fyringer før et overforbrug er fundet i den enkelte forvaltning, alt andet ville være populisme.

Dansk Folkeparti er ikke et populistparti, der løber fra vores ansvar og sætter os uden for indflydelse, bare fordi det er smart. Vi indgår forlig, når det er muligt. For en stemme på Dansk Folkeparti er en stemme, der arbejder.

relaterede artikler