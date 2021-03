Annette Rieva er ikke tilhænger af, at politikere ønsker at blande sig i daglig drift på skoler eller plejehjem.

DEBAT: Politikere skal ikke blande sig i daglig drift

Jeg syntes efterhånden, at der er mange eksempler på, at politikere ønsker at blande sig i daglig drift. Det kan for eksempel være i drift af skoler eller i drift af plejehjem. Den tilgang er jeg ikke tilhænger af.