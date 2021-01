Jægerne vil være med til at beskytte naturen i en kommende naturnationalpark, skriver Jørgen Jacobsen. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: romankosolapov - stock.adobe.com

DEBAT: Plads til alle - også i Naturnationalpark Gribskov

Hillerød - 26. januar 2021 kl. 18:21 Af Jørgen Jacobsen, jægerrådsformand i Danmarks Jægerforbund Hillerød, Skovduevej 2, Hillerød Kontakt redaktionen

Jægerne bifalder, at der nu oprettes en naturnationalpark i Gribskov for at skabe mere urørt natur og øget biodiversitet.

I et læserbrev i Hillerød Posten, uge 3, (skrevet af Michael Liesk, red.) påstås det, at jægerne ikke beskytter naturen. Der argumenteres under overskriften "Plads til alle" for, at visse grupper ikke skal være i naturnationalparken. Lidt besynderligt med den overskrift at udelukke jægere, ryttere og mountainbikerne fra naturnationalparken.

Det er ikke sandt, at jægerne ikke beskytter naturen. Jægerne bidrager gennem jagttegns midlerne til beskyttelse af naturen, ligesom jægerne gennem regulering af invasive arter bidrager til at beskytte den oprindelige danske fauna. Jægerne er ikke en trussel mod biodiversiteten, naturen og naturens overlevelse, som det påstås i læserbrevet. Tværtimod bidrager jægere over hele landet med adskillige naturforbedrende tiltag.

Jagt i naturnationalparken vil heller ikke være en aktivitet, der unødigt forstyrrer naturen. En enkelt jagt eller to om året forstyrrer langt mindre end de daglige besøgende, der forventes i naturnationalparken. Jagten i Gribskov tilhører Naturstyrelsen. Jeg er sikker på, at Naturstyrstyrelsen kun driver jagt på en hensigtsmæssig og skånsom måde. Det må også huskes, at jagt som hovedregel kun udøves i perioden 1. september til 31. januar. De øvrige besøgende i naturnationalparken vil være til stede alle årets dage også i yngletiden, hvor der er størst behov for at give faunaen fred og ro.

Miljøministeren har udtalt at naturnationalparkerne vil skabe spændende naturoplevelser for danskerne. Jægere, ryttere og mountainbikene er også danskere. Det vi derfor være mærkværdigt, hvis disse grupper skal udelukkes fra naturnationalparken i Gribskov, hvor der har været gennemført jagt i århundreder.

Stor ros til miljøministeren for en naturnationalpark med urørt skov og øget biodiversitet. Forhåbentlig får jagten også en plads i naturnationalparken, og vi slipper forhåbentlig for meterhøje hegn.

