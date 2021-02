Enhedslisten vil arbejde for at anlægge flere cykelstier i Hillerød Kommune, skriver Tue Tortzen. Arkivfoto

DEBAT: Op på cyklen igen

Regeringen, Radikale, SF og Enhedslisten blev enige om en pulje til cykelstier langs statsvejene på 320 millioner. Heraf fik Region Hovedstaden 12 millioner til en sti langs Overdrevsvejen. Ikke meget, men for os i Hillerød betyder det, at der bliver gode cykelforbindelser mellem Hillerød Øst og Hillerød Syd til stor gavn for dem, som skal til den nye station, industrierne i syd eller boligområder og kontorer i øst.