DEBAT: Ombygning af vejkryds i Hillerød

Hillerød - 01. oktober 2020 kl. 09:12 Af Ib Schacht Hansen, Rolighedsvej 12, Hillerød Kontakt redaktionen

Hvorfor er der ikke kommet forslag om etablering af rundkørsler i forbindelse med arbejdet med at forbedre fremkommeligheden i Hillerød Kommune? Har den opgave som Cowi fik udstukket ikke indeholdt mulighed for løsningsforslag med rundkørsler?

Lyskryds er meget ofte lig med spildtid. Eksempel: Der er grønt lys for en af vejene men næsten ingen biler, derimod holder der mange biler og venter for rødt på en eller flere af de andre veje. Et rigtigt godt eksempel er lyskrydset Roskildevej, Overdrevsvej, Lyngevej. Her vil det være indlysende at etablere en rundkørsel, hvor der fra alle fire veje anlægges højresvingsbaner så ingen biler, der skal ud af den første vej, skal ind i rundkørslen. Det vil især gavne de biler, der kommer fra Hillerød. En rundkørsel vil medvirke til især at lette afviklingen af eftermiddagstrafikken.

Det må være muligt at benytte den gamle Roskildevej til en lang tilkørsel til den nye Roskildevej. Uden at være trafiksagkyndig vil jeg mene, at det er pladsmæssigt muligt at etablere en rundkørsel med fire højersvingsbaner. Det kan kun gå for langsomt med at få bygget dette kryds om til en rundkørsel med fire højresvingsbaner, især når man tænker på, at det nye sygehusbyggeri og den nye bydel meget snart vil øge trafikken i området markant.

Har man helt glemt at se på det lysregulerede kryds Københavnsvej, Overdrevsvejen? Det kunne være interessant, at der blev udarbejdet en trafikanalyse omkring dette kryds, der er ufattelig meget spildtid, der er vel op imod 8-9 muligheder for komme igennem dette kryds. Jeg var igennem dette kryds en formiddag - der holdt biler (i tomgang) eller cyklister på de tre veje, mens der var grønt for den fjerde vej, hvor der ikke var nogen trafikanter på vej. En rundkørsel her gerne med højersvingsbaner ville gøre det hele meget lettere og i høj grad øge fremkommeligheden og trafiksikkerheden ganske betydeligt.

Hvis der er brug for inspiration omkring rundkørsler, kunne man eventuelt vende blikket mod Næstved, hvor de har rigtig mange og vel nok en vis erfaring på området.

Hvis det er et økonomisk problem for Hillerød Kommune at få etableret rundkørsler, kan der måske være hjælp at hente i Vejdirektoratet eller hvem der nu sidder på pengekassen. Husk lige: Vi har ikke brug for flere halvfærdige løsninger på vejområdet.

