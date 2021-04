DEBAT: Nye regler om byggestøj

Miljø- og klimaudvalget har besluttet, at der fremover ikke må støjes fra byggepladser om lørdagen, og kortet en time af den daglige arbejdstid, så støj skal ophøre klokken 17 i stedet for kl. 18 på hverdage.

Hillerød er en god kommune for erhvervslivet - ellers blev der jo ikke bygget på livet løs. Men det er slet ikke meningen, at folk skal arbejde fra 6 om morgenen til 6 om aftenen. Overenskomsterne fastsætter 7,5 timers arbejdsdag på ugens første fem dage. Det har fagforeningerne opnået lidt efter lidt fra dengang for 100 år siden, hvor arbejdstiden var 60 timer om ugen. Det er sket for, at arbejderne ikke skal nedslides, og det har været muligt, fordi maskiner og teknik har gjort byggeriet mange gange mere effektivt. Det går hurtigere end nogensinde før, så hvis en opgave ikke kan løses inden for den normale arbejdstid, er det på grund af dårlig planlægning - eller ønsket om endnu større profit.